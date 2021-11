Fermeture temporaire du marché aux puces d'Ajaccio En raison de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles directives de la préfecture de Corse, le marché aux puces d’Ajaccio situé sur le parking de la piscine Pascal Rossini est fermé provisoirement à compter du dimanche 28 novembre et ce jusqu'à nouvel ordre.









Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal ci-dessous. arrêté fermeture marché aux puces.pdf (413.57 Ko)



