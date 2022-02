Fermeture temporaire de la piscine Pascal Rossini

Sarratura di a pissina Pascal Rossini par via di un prublema annant'à u sistema di scaldaria

En raison d'un dysfonctionnement du système de chaufferie, la piscine du complexe Pascal Rossini est fermée ce jeudi 10 février jusqu’à nouvel ordre. L'entreprise en charge de la réparation met tout en œuvre afin de permettre aux usagers de pouvoir disposer de la piscine le plus rapidement possible.

Nous vous tiendrons informés de la date de réouverture.

Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.