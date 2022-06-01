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Fermeture provisoire du parking Diamant dimanche 3 avril 10h00 au lundi 4 avril 2022 06h00

Nous vous informons qu’eu égard à la manifestation prévue ce dimanche 3 avril 2022 et pour des raisons de sécurité, le parking du Diamant sera fermé aux véhicules et aux piétons en entrée et en sortie, du dimanche 03 avril 10h00 au lundi 4 avril 06h00.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre vos dispositions en ce sens et nous excuser de la gêne occasionnée.





Nos coordonnees
Direction du Stationnement

Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI Rue Cardinali Quartier Moncey 20090 Ajaccio 20000 AJACCIO Tél : 04 95 51 53 36

Direction du parking du Diamant

Responsable : Antoine SCIARLI 2 Ave Eugène Macchini 20 000 AJACCIO Tél : 04 95 21 88 42

Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)

Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI Tél : 04 95 51 53 36 E-mail : rapo@ville-ajaccio.fr

Régie des horodateurs

Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI AJACCIO Tél : 04 95 51 52 55 E-mail : horodateurs@ville-ajaccio.fr

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