Fermeture provisoire du parking Diamant dimanche 3 avril 10h00 au lundi 4 avril 2022 06h00

Direction du Stationnement
Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI Rue Cardinali Quartier Moncey 20090 Ajaccio 20000 AJACCIO Tél : 04 95 51 53 36Direction du parking du Diamant
Responsable : Antoine SCIARLI 2 Ave Eugène Macchini 20 000 AJACCIO Tél : 04 95 21 88 42Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)
Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI Tél : 04 95 51 53 36 E-mail : rapo@ville-ajaccio.frRégie des horodateurs
Responsable : Jean-Claude OTTAVIANI AJACCIO Tél : 04 95 51 52 55 E-mail : horodateurs@ville-ajaccio.fr