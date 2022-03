Fermeture provisoire du parking Diamant dimanche 3 avril 10h au lundi 4 avril 2022 06h

Nous vous informons qu’eu égard à la manifestation prévue ce dimanche 3 avril 2022 et pour des raisons de sécurité, le parking du Diamant sera fermé aux véhicules et aux piétons en entrée et en sortie, du dimanche 03 avril 10h00 au lundi 4 avril 06h00.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre vos dispositions en ce sens et nous excuser de la gêne occasionnée.