Fermeture provisoire de l'accueil de loisirs de la résidence des Iles

U centru d'asgi di a residenza di l'isuli hè sarratu pà calchì ghjornu

En raison de l’absence de plusieurs agents constatée ce matin et annoncée pour quelques jours, le centre de la résidence des îles n’est pas en mesure d’accueillir convenablement les enfants et doit donc être fermé. Les enfants pourront néanmoins être pris en charge dans les centres aérés de Candia et de Saint Jean.