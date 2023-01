Fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion - mardi 17 janvier 2023 Arristatu municipali pà a sarratura pruvisoria à u publicu di certi lochi priculosi par via di u gattivu tempu

L'arrêté suivant concerne la fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion à compter du mardi 17 janvier 2023 à 6h00.



Les zones Fermeture provisoire au public des zones citées ici, pendant la période indiquée par l'alerte

météorologique, à compter du mardi 17 janvier 2023 à 6h00 :



- Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer),

- Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines),

- Promenade piétonne place Miot (côté mer)

- Skate-park place Miot,

- Aire de jeux et de sport Place Miot,

- Voie verte Route des Sanguinaires,

- Site de la Parata,

- Trottoir le long des boulevards Lantivy et P. Rossini du skate-park au giratoire du Lamparo - Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer),- Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines),- Promenade piétonne place Miot (côté mer)- Skate-park place Miot,- Aire de jeux et de sport Place Miot,- Voie verte Route des Sanguinaires,- Site de la Parata,- Trottoir le long des boulevards Lantivy et P. Rossini du skate-park au giratoire du Lamparo AR 2023 - 102 Fermeture provisoire au public -Zones Submersion - 16 01 23.pdf (378.55 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer