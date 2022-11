Fermeture exceptionnelle du Palais Fesch les 18 et 19 novembre. Nous vous informons que le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts sera exceptionnellement fermé au public vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022.

Les activités (ateliers et visites) sont maintenues.





