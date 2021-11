Fermeture du parking du Diamant du 11 au 14 novembre 2021 U parcaghju di u Diamanti sarà sarratu trà u l'11 è u 14 di nuvembri par via di travagli elettrichi

En raison de la remise aux normes électriques, le parking du Diamant sera fermé du 11 au 14 novembre 2021. Durant cette période, l’accès au parking sera interdit aux piétons et aux véhicules.



Les travaux qui seront réalisés du 11 au 14 novembre correspondent à la mise aux normes électriques du parking du Diamant. Et plus précisément au remplacement du Tableau General (électrique) de Basse Tension. Durant cette période, l’accès au parking sera interdit aux piétons et aux véhicules. Seuls les véhicules stationnés à l’intérieur pourront sortir.



Les accès de la place du Diamant, celui côté boulevard Pascal Rossini (casino municipal) et celui de l'avenue Eugène Macchini (entrée) seront condamnés. Nous invitons les propriétaires des véhicules, souhaitant sortir, à se présenter aux bureaux de la régie situé à la sortie du parking au niveau de bornes et barrières de sortie afin d’être pris en charge et accompagnés à leur voiture par un agent d’exploitation.



Cette opération sera accompagnée d’une présence renforcée d’agents d’exploitation et d’ASVP. Des contrôles permettront de sécuriser le site et des sorties.





✓ Assurez-vous que votre véhicule soit sorti aux dates précitées ;

✓ Soyez vigilants pour vos déplacements à pied à l’intérieur du parking au moment de récupérer votre véhicule ;

✓ En dehors des heures de travail, l’accès coté sortie sera neutralisé et sous surveillance.

Nous vous prions de nous excuser des gênes occasionnées par ces travaux primordiaux pour la sécurité de nos usagers.

A venir Cette phase conséquente et impérative va se poursuivre par la réfection de l’éclairage, sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville d’Ajaccio. Cette dernière opération ne nécessitera en revanche pas de fermeture.

