Fermeture des écoles et interdiction d'emploi du feu

Eu égard aux prévisions météorologiques prévues demain (très forte chaleur et pic de pollution), par mesure de précaution, l’ensemble des écoles communales primaires et maternelles seront fermées demain vendredi sur Ajaccio. Les accueils périscolaires ne seront donc pas assurés (restaurants scolaires, accueils du matin et du soir) les crèches seront ouvertes exceptée la crèche Haras qui sera donc fermée.



Point prévision Météo France - le 13/06/19 à 10h30

Pour demain vendredi 14 en journée et la nuit suivante :

Vent d'Est à Sud Est, temporairement assez fort à fort, en rafales atteignant 85 km/h, de 3h00 du matin jusqu'en milieu d'après-midi.

Températures maximales : de 35 à 37 degrés sur Ajaccio

Vent + Taux d'humidité faible + Température élevée => risque de départs de feux

Pollution de l'air également

Pas de facteur prédominant par rapport aux vagues sur le littoral (ce n'est pas un vent d'ouest)



Pour la journée de samedi 15 et la nuit suivante :

Températures maximales : voisines de 24 à 27 degrés.

ARRETE N° 2019 3084 FERMETURE DES ECOLES.pdf (385.34 Ko)



Interdiction d'emploi du feu L'emploi du feu est interdit à compter de vendredi 14 juin 2019 sur l'ensemble du département. arrete_2a-2019-06-13-001_portant_interdiction_de_l_emploi_du_feu_en_corse-du-sud.pdf (471.11 Ko)



