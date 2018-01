Fermeture annuelle et nouveaux horaires du Palais Fesch Com'è tutti l'anni u museu sarà sarratu da u prima sin'à u 15 di ghjinnaghju

Le musée sera fermé au public du 1er au 15 janvier 2018.



HORAIRES à partir du 16 janvier 2018:



Du 1er octobre au 30 avril le musée est ouvert :



Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9H00 à 17H00.



Du 2 mai au 30 septembre le musée est ouvert:



Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9H15 à 18H00.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer