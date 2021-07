Facilitez votre stationnement avec PayByPhone

U staziunamentu hè assai più praticu è più faciuli incù l'appiicazioni PayByPhone

Simple et pratique d’utilisation, plus besoin de passer par l’horodateur. Une équipe de PayByPhone sillonne aujourd’hui et demain la ville pour vous expliquer le fonctionnement de l’application et pour répondre à vos questions.