FORUM SUR LE SERVICE CIVIQUE Foru didicatu à u sirviziu civicu in Corsica



Dans le cadre du développement du Service civique en Corse, la Ligue de l’Enseignement, en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse, a animé 4 réunions d’information générale sur le Service civique à destination des jeunes et des structures d'accueil.



Suite à ces réunions, et afin que tous les acteurs (jeunes, associations, collectivités, institutionnels, services de l'Etat) se rencontrent, les ligues de Haute Corse et Corse du Sud organisent un



Le Jeudi 23 Novembre 2017 de 10h00 à 17h00

Palais des Congrès d'Ajaccio - Salle Henri Matisse



Rappel : le Service Civique permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) qui le souhaitent d’effectuer une mission d’intérêt général .



Toutes les informations concernant ce dispositif seront à disposition des participants. Les référents locaux seront tous présents pour vous aider dans vos recherches et dans vos démarches.



Pour info : plusieurs stands seront mis à disposition des structures d'accueil pour qu'elles puissent présenter leurs activités et leurs éventuelles missions. Elles pourront s'installer le temps qu'elles le souhaitent.

