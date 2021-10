FETE DE LA LUDOTHEQUE PLACE MIOT La ludothèque installe ses jeux et ses jouets pour les joueurs de tous âges !



dimanche de 10h30 à 18h00 place Miot.

Pour en savoir plus sur la ludo rendez-vous sur le site



www.ludotheque-corse.fr

23 rue Del Pellegrino, Quartier St-Jean, Ajaccio

Elisabeth Fréchin Gavaldon 06-72-84-26-70

Didier Sénat 06-95-94-60-28



Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en tant que pratique: l'acte de jouer, et en tant que patrimoine: les jeux et les jouets (Jeu sur place, prêt, animation, conseil/formation…) Venez partager un moment de jeu et de complicité

