FELLINI à l'honneur ! Pà u centunariu di a nascita di FELLINI, vi prupunemu un filmu, una cunfarenza è u teatru

Samedi 8 février, à l'occasion du centenaire de la naissance du Maestro Italien, nous vous proposons un film, une conférence et du théâtre !



Achetez vos places en ligne pour "Gelsomina" en cliquant ICI





16H E LA NAVE VA

De Federico Fellini

En 1914, le port de Naples est le théâtre d’événements peu banals. La haute société européenne, artistes et politiciens de renom, s’apprête, au cours d’une croisière, a disperser les cendres de leur diva adulée. Les premières manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants passagers...



18H30 Conférence DE DENIS PARENT

Journaliste, réalisateur et écrivain

FELLINI, L’AGE BAROQUE



20H30 GELSOMINA EGLISE saint érAsme

D’après La Strada de Federico Fellini.

De Pierrette Dupoyet

Mis en scène et avec Marie-Joséphine Susini

L’histoire déroutante d’un couple sortant de l’ordinaire, et même bien au-delà de l’extraordinaire…

Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place déserte, qu’importe… Une femme raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain farouche tout droit sorti du film La Strada de Fellini. Autant Giulietta Masina était muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches.





