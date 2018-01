Extension des réseaux d’assainissement collectif La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien poursuit l’extension des réseaux d’assainissement collectif sur la RT20 jusqu’à la sortie de la plaine de Peri.







Les travaux comprennent la pose de la canalisation principale et la réalisation de la partie publique des branchements (limite domaine public / domaine privé).

Le montant des travaux s’élève à : 415 626 €TTC

Financement : Agence de l’Eau, PEI, -CTC, CD2A (ou CDC)- CAPA

Le linéaire concerné est de : 675 ml env



Pour minimiser la gêne occasionnée à la circulation les travaux seront entrepris comme suit :

Phase 1 depuis la station d’épuration d’Effrico jusqu’à l’axe du collège de Baleone (en jaune sur le plan) . Les travaux seront réalisés de jour, la circulation sera maintenue dans le deux sens avec un rétrécissement des voies.

. Les travaux seront réalisés de jour, la circulation sera maintenue dans le deux sens avec un rétrécissement des voies. Phase 2 depuis l’axe du collège de Baleone jusqu’au rond-point de Baleone (en bleu sur le plan). Les travaux seront réalisés de nuit de 20h à 5h avec mise en place d’un alternat à feux tricolore.

La direction des grands projets de la CAPA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire – 04 95 52 53 29

