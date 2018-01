Expostion : Phase Shift/Armand Luciani A Cità d'Aiacciu prisenta a mostra « PHASE SHIFT » di l'artistu Armand Luciani trà u 16 è u 26 di ghjinnaghju à u Spaziu Diamanti

La Ville d’Ajaccio présente l’exposition « PHASE SHIFT » de l’artiste Armand Luciani du mardi 16 au vendredi 26 janvier 2018 à l’Espace Diamant.

Artiste photographe, Armand Luciani a débuté son travail artistique et photographique en 2015.

Son travail a été remarqué et sélectionné parmi 30 autres projets et plus de 3000 inscrits pour « Book Machine», un concours organisé lors de l’édition 2015 de PARIS PHOTO (d’où un premier livre fut tiré à 50 exemplaires) puis présenté en 2016, au Centre Culturel Una Volta à Bastia.





Exposition

Du mardi 16 au vendredi 26 janvier 2018

Vernissage le 16 janvier 2018

Entrée Libre



Du maquis de Tenda en passant par Chicago, une gare anglaise, le cœur du projet s’affirme en chemin.

L’exposition est entièrement présentée en noir et blanc, accompagnée d’un espace sonore.

« Ici le voyage ne tient pas en un catalogue de lieux, de pays, de routes, ou même de maisons... À l’évidence Armand Luciani a voyagé. Il a rencontré, vu et même manqué aussi, des lieux, des pays, des routes, des maisons... Mais si vous lui demandez pourquoi cette photo prise sous un pont parisien, pourquoi ce couloir quasiment infini dans une prison d’un autre temps, pourquoi ces boîtes qui semblent être les témoins d’un sourd vacarme, je pense qu’il vous dira qu’à ce moment-là, au moment où il a appuyé sur le bouton, qu’il lui a semblé qu’il y avait une photo à faire.

Parfois, les lignes sont faites pour être dépassées et voire même, pour être brisées. Les rêves n’existent que pour être dépassés.

PhaseShift est sans doute une rupture. Mais toutefois, c’est aussi un point de départ. Faites cette balade, en oubliant ce qui raccroche notre vision au confort d’un monde trop connu.



Maintenant commence vraiment le voyage des arrêts...

Alors accordez-vous un moment à ne plus penser à ce que vous savez

Allez, essayez de rêver et après oubliez... »

Julien Angelini



