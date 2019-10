Expositions, concours d’affiches et théâtre pour dénoncer les violences faites aux femmes Mostri, cuncorsu d'affissi è teatru pà palisà i viulenzi fatti à i donni

La Mission Citoyenneté de la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Education Nationale et le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse du Sud s’engage contre les violences faites aux femmes à travers une exposition de portraits de femmes emblématiques ayant lutter pour le droit des femmes. L’ensemble des œuvres ont été cédées gratuitement au CIDFF 2A et constitue un outil pédagogique mis à disposition d’un large public. Cette initiative a également incité les élèves de l’Erea en section d’arts plastiques à la création d’autres œuvres portraits avec slogans contre les violences faites aux femmes. Ainsi à ce jour l’ensemble de ces œuvres constitue un outil pédagogique mis à disposition d’un large public. Exposition itinérante mais aussi concours d’affiches et sensibilisation par le théâtre sont programmés tout au long de l’année. Par cette démarche la Mission Citoyenneté de la Ville d’Ajaccio et ses partenaires veulent sensibiliser un large public, que ce soit les adultes et les jeunes des centres sociaux, mais également les élèves des lycées et collèges de corse du sud autour d’un même combat, les violences faites aux femmes …En devenant acteurs et créateurs, par les supports artistiques du dessin et du jeu théâtral, imprégnant plus encore notre culture d’un sens partagé de l’intérêt général contre ce fléau.



Une exposition itinérante

Dans les centres sociaux de la Ville « Centre social des Salines » du 1er au 8 octobre 2019 au « Centre social St Jean » du 14 au 18 octobre 2019. Accompagnée d’une sensibilisation proposée pour le public des centres sociaux, dans le cadre de rencontres sur les sites avec l’équipe du CIDFF 2A. Les collèges de Corse du sud et les lycées qui souhaitent disposer de cet outil pédagogique. Dans les collèges qui participent au concours d’affiches sur le thème : Violences contre les femmes et Egalité Filles-Garçons.



Concours d’affiches



Il s’adresse aux élèves des classes de troisième de tous les collèges de Corse du Sud, les élèves pourront s’inscrire gratuitement sur le site de L’Inspection d’Académie du 1er octobre au 15 novembre 2019 - Ils y trouveront également un règlement intérieur-

Les participants devront produire chaque fois deux affiches avec slogans : Une sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes. L’autre sur le thème de l’Egalité Filles-Garçons.



Une remise de prix aux lauréats aura lieue le Lundi 9 Mars au Musée Fesch en présence d’un Jury et de personnalités.

Le concours est ouvert à partir du 01 octobre 2019 par la Mission Citoyenneté, le Rectorat, et le CIDFF 2A





Une large sensibilisation par le théâtre interactif, et des jeux de rôles (Cluedo)



A partir de janvier 2020 et jusqu’aux vacances d’hiver ; le CDAD se rendra dans les classes de cinq établissements scolaires pour une action d’information et de sensibilisation auprès des élèves de troisième. ;.

Programmation d’un film pédagogique et discussions débat avec les élèves seront au programme.



A partir du lundi 30 Mars et jusqu’au vendredi 03 avril 2020 Les associations « Thé à trois » et « Miroir des mondes » interviendront dans cinq établissements scolaires de la ville et la Capa pour mettre en scène avec les élèves, des scènes de théâtre interactif et un Cluedo. Ou sera également abordé le thème des violences intrafamiliales.

, la Mission Citoyenneté, le Cidff 2Aet l’Anpaa 2A pourront venir en appui auprès des élèves.



