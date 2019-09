Expositions Ajaccio à travers le temps



Regroupement des expositions 2017-2018

Du 10 au 21 septembre à l’Espace Diamant



Sous l’impulsion de Marie Noëlle Nadal, conseillère municipale en charge du projet « Ajaccio à travers le temps », les cinq expositions réalisées au sein des quartiers des Salines, de Saint-Jean, des Cannes et des Jardins de l’Empereur, seront réunies à l’Espace Diamant pour une rétrospective attendue par de nombreux Ajacciens.



Pour rappel, dans un contexte de renouvellement urbain, la Maison de Quartier des Salines a réalisé entre 2016 et 2017, une exposition afin d’accompagner la population aux grands travaux à venir : « les Salines à travers le temps ». Celle-ci a ensuite été déclinée sur d’autres quartiers : San Ghjuva en avril 2018, I Canni en mai 2018, I Salini en septembre 2018, L’empereur en octobre et novembre 2018.



L’exposition programmée du 10 au 21 septembre à l’Espace Diamant vous proposera de replonger dans l’histoire de ces quartiers grâce à la mémoire des habitants eux-mêmes. Souvenirs, émotions mais aussi découvertes pour les plus jeunes. Des moments à partager en famille, entre amis et générations. Ce regroupement sera aussi l’occasion d’annoncer la future exposition consacrée au Borgu/cœur de ville.



Vernissage le 10 septembre à 18h00 à l’Espace Diamant.

Horaires de visites :

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Le samedi de 14h00 à 18h00.



Ajaccio à travers le temps

U Borgu/ Le cœur de ville

Du 24 octobre au 25 novembre



Encouragé par le succès de la première exposition « Les Salines à travers le temps », le centre social des Salines a renouvelé l’opération dans plusieurs quartiers de la ville. Cette fois, le centre ancien ajaccien est au cœur de ce travail de mémoire qui œuvre, avec les habitants, à retrouver l’histoire de ce quartier typique. Le centre U Borgu avec ainsi reçu la mission de raviver et d’exposer cette mémoire qui fait l’histoire d’Ajaccio.



Au vu des différentes rencontres et de l’intérêt anthropologique du projet cette exposition se déroulera au Palais Fesch-musée des Beaux-arts. Les différents travaux effectués par les enfants et les élèves du lycée Jules Antonini seront également exposés dans les locaux du centre U Borgu.



Ce travail qui permet de recueillir de nombreux témoignages concernant l’évolution du centre ville, contribuera aussi à l’expression des changements opérés sur ce secteur. Cette opération immersive dans le passé, constitue une quête permanente, elle ne représente qu’une infime partie de notre histoire. Mais elle offre une occasion exceptionnelle de faire ressurgir des trésors cachés longtemps restés enfouis dans des tiroirs, dans des greniers ou tout simplement dans la mémoire de gens qui n’ont pas cru qu’ils pourraient un jour intéresser quelqu’un.



L’exposition se fera sur 2 sites, le Centre Social U Borgu et le Palais Fesch-musée des Beaux-arts.

Se mêleront : des documents iconographiques, des objets du quotidien, des œuvres du musée en lien direct avec l’histoire de notre ville, des dessins d’enfants réalisés au cours d’ateliers, des constructions en lego de bâtiments emblématiques de la ville, des dessins architecturaux des élèves du LEP Jules Antonini, des films réalisés par les enfants, des portraits d’ajacciens…

4 grandes thématiques seront abordées :

- L’évolution du cœur de ville à travers le temps

- la place des pêcheurs dans la vie de la cité

- la place de la religion

- Ajaccio le jour, Ajaccio la nuit



Vernissage le 23 octobre au Palais Fesch-musée des beaux-arts à 18h00.

Soirée de clôture le 25 novembre qui coïncide avec la date anniversaire des 25 ans du centre U Borgu.

Horaires de visites :

Le Borgu : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Le Palais Fesch : Tous les jours de 9h15 à 18h00.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer