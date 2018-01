Exposition temporaire "Naturel pas Naturel" En partenariat avec le FRAC de Corse du 19 janvier au 30 avril au Palais Fesch Mostra in partinariatu incù u FRAC di Corsica trà u 19 di ghjinnaghju è u 30 d'aprili à u museu Fesch

Le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et le FRAC Corse s’associent pour présenter dans les salles du musée d’Ajaccio un projet basé sur la rencontre d’oeuvres d’art ancien et d’art contemporain : NATUREL PAS NATUREL.

Souvent évoqué de façon générale, sans précision de contexte ou de point de vue, le rapport à la nature n’est ni pérenne ni simple. Il dépend d’autant de paramètres qu’il révèle de conceptions du monde et de l’humanité. Les questions sur ce lien essentiel sont elles-mêmes révélatrices selon la manière dont elles sont posées et par qui. Si aujourd’hui elles prennent une importance qui envahit tous les domaines de la vie jusqu’au champ politique qui est bien obligé d’y consacrer des espaces, les artistes n’ont pas attendu pour aborder le vertige de cette relation. Elle reste primitive quel que soit le degré de sophistication d’une société, composante fondamentale de l’existence, elle l’est aussi de la pensée de l’art et de la philosophie.



L’exposition fera découvrir des choix et des postures d’artistes qui se sont exprimés et s’expriment en étant conscients des réalités de leur temps. Le projet comprend également des oeuvres empruntées à d’autres musées des Beaux-Arts, institutions parisiennes et d’autres FRAC, institutions partenaires de l’opération.

Cette exposition est aussi l’occasion de présenter pour la première fois en Corse des oeuvres de Pablo Picasso, ce qui constituera un évènement de premier ordre.



Cette exposition est réalisée avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris.



Retrouvez toutes les informations concernant cette exposition dans le dossier de presse en téléchargement ci-dessous. DP NATUREL PAS NATUREL.pdf (1.1 Mo)



