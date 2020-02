Exposition / œuvres de Chloé Moracchini Mosta di l'opari di Chloé Moracchini trà u 25 di frivaghju è u 3 di marzu à u Spaziu Diamanti







La ville d’Ajaccio présente l’artiste peintre Clhoé Moracchini, du mardi 25 février au mardi 3 mars 2020 à l’Espace Diamant.

Originaire d’Ajaccio, Chloé Moracchini est une artiste autodidacte de 33ans.

Son parcours universitaire est scientifique.

En 2012, elle se lance dans la réalisation de toiles à l’acrylique et à l’encre de Chine. Elle est sélectionnée la même année pour exposer dans le cadre du Salon des Artistes Amateurs à l’Espace Diamant, puis dans d’autres lieux en Corse et à Paris. Récemment au Caroussel du Louvre.

Chloé Moracchini expose de façon permanente à la galerie l’Académie à Ajaccio.

Ses œuvres de grands formats réalisées à l’acrylique et à l’encre de chine représentent des paysages imaginaires ou inspiré par des photographies qui sont enchevêtrés par la matière.

« Artiste ajaccienne, je puise mon inspiration dans les scènes de la vie courantes que je retranscris sur la toile.

Elles se trouvent mêlées à l’atmosphère de mon enfance et de ma jeunesse essentiellement vécues au bord de la mer baignant le maquis corse de Capo di Muro et la vie citadine d’Ajaccio. »



RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr



