Exposition « minimal KLôros » A mostra « minimal KLôros » sempri prisenta d'aostu

L'exposition se poursuit ce mois d'août 2020







« minimal KLôros » de l'artiste Orso propose un parcours où la notion d'équilibre est questionnée de manière poétique entre nature et manufacture.



Informations : https://www.facebook.com/LetrangeAtelier



Visite commentée par l'artiste.

Par mail : Une exposition en juillet et en août est organisée sur rendez-vous par le collectif « L'Etrange Atelier » au quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio.de l'artiste Orso propose un parcours où la notion d'équilibre est questionnée de manière poétique entre nature et manufacture.Visite commentée par l'artiste.Par mail : atelieretrange@gmail.com ou par téléphone au : 07 60 26 11 72



Accueil Envoyer à un ami Imprimer