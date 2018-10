Exposition / jean-Claude Joulian & Stéphane Savelli : Rassembler ses esprits Mostra di Jean-Claude Joulian è Stéphane Savelli da u 6 sin'à u 17 di nuvembre di u 2018 à u Spaziu Diamante



La Ville d’Ajaccio présente l’exposition « Rassembler ses esprits» de Jean-Claude Joulian et Stéphane Savelli du mardi 6 au samedi 17 novembre 2018 à l’Espace Diamant.

Cette exposition est une invitation au voyage où sculptures, photographies et dessins s’assemblent pour permettre au visiteur d’explorer un chemin poétique et partager une réflexion qui touche à l’universel.

« Qu’est-ce que je fais là ? », se demande le voyageur à un moment de son périple. C’est à la source de la nature sauvage qu’il puise un apaisement à cette lancinante question, tenace comme un moustique un soir d’été. Les collines, les arbres, le ciel et ses nuages bavardent au fond de lui et c’est l’écho de ces voix qui captive son attention.

C’est de cet échange permanent que naissent les dessins, sculptures et textes de Jean-Claude Joulian et les photographies de Stéphane Savelli.

Durant la semaine de l’exposition, une séance de lecture de textes de Jean-Claude Joulian sera proposée par Pascal Omhovere de la compagnie Sub Tegmine Fagi vendredi 9 novembre 2018 à 15h.



Jean-Claude Joulian, né en 1971 est dessinateur, sculpteur et auteur: « Artiste convaincu des bienfaits de la nature sauvage sur la nature humaine, il fait apparaître des créatures et des personnages en s'inspirant des peuples du mondes et de la diversité de formes des animaux et des végétaux. Voyageur au grand air, tous les moyens sont bons pour exprimer et laisser le monde du rêve se mêler à la réalité. (...) . En deux-mille-neuf, il fabrique une tortue ailée géante pour un clip musical et en profite pour grimper sur son dos jusqu’à Ajaccio où il installe son atelier. Il y pratique la sculpture, le dessin et l’écriture et époussette parfois les copeaux qui le recouvrent pour travailler à la conception de décors et à la scénographie, avec la compagnie de théâtre Sub Tegmine Fagi. »

Stéphane Savelli, né en 1971 est photographe : « Animal farouche, il se nourrit de grands espaces […] Les images qu’il ramène de ses lointaines pérégrinations sont de la même espèce que celles capturées sur les massifs du Cintu ou de Bavella […]. A force de travail et d’expérimentations, il parvient à mettre au point un appareil qui photographie le paysage qui s’étend devant ses yeux tel qu’il était vingt mille ans auparavant… Il garde pour lui le secret de sa découverte, et ne cesse d’explorer les crêtes si proches et les pays du bout du monde. Les photos de Stéphane Savelli se tiennent, silencieuses, ombres et lumières dans le foisonnement du mouvement et de l'activité. Ses photos sont les paysages d'où viennent ces bêtes de bois, d'encre et de pigments [....]. Rien n'existe, en-dehors du paysage. »

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

