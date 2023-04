Exposition des oeuvres d'Alice Louradour du 11 au 28 avril à la Citadelle d'Ajaccio Spusizioni di l'opari d'Alice Louradour in partinariatu cù a FRAC Corsica à a citatella d'Aiacciu da l'11 sin'à u 28 d'aprili di u 2023.

Mis en place en 2018, le projet d’exposition en direction du jeune public est réalisé en partenariat avec le FRAC Corsica. Cette action est accompagnée au plan pédagogique par l’Éducation nationale et notamment l’IA-IPR d’art (l'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional) et coordonnée par les artistes Isabelle Istria et AAlice Louradour, en collaboration avec le service de médiation culturelle de la Ville d’Ajaccio. L’ objectif de cette opération est d’accompagner des lycéens en «option arts plastiques» dans l’organisation d’une exposition conçue par leurs soins et destiné en particulier au jeune public.

À la façon de commanditaires d’exposition, ils interviendront dans le choix des œuvres, la scénographie, la mise en place de cartels et enfin la rédaction d’un catalogue d’exposition.







Pour tout savoir sur l'Artiste Alice Louradour : https://alicelouradour.com/

Alice est une plasticienne née en 1990 qui vit actuellement à Paris. Elle étudie à l’École Estienne, où elle obtient un diplôme en Illus-tration. Elle entre ensuite à l’École des Arts Décoratifs de Paris en section Art Espace. Entre-temps elle va étudier la peinture à Berlin, à l’école d’art WeissenseeKuns-thochschule. En sortant de l’Ensad, elle reçoit le prix artistique Félix Fénéon, délivré par la Sorbonne. En 2017, elle est finaliste et expose pour différents prix : We Love Green, Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, Design Parade de la Villa Noailles, ainsi que pour les Révélations Emerige. Son travail artistique prend forme à travers différents médiums : dessin, peinture et installation qui s'unissent dans un univers ludique et coloré.

