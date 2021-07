Exposition de Pierre-Paul Marchini Mostra di Pierre Paul Marchini annant'à u portu turisticu Charles Ornano trà u 5 è l'8 d'aostu da 7 ori di sera sin'à mezanotti

Exposition à retrouver du 5 au 8 août de 19h à minuit sur le quai d'honneur du port de plaisance Charles Ornano.







Les rencontres, les moments de partage et de vie sont une source d’inspiration pour le peintre Ajaccien Pierre-Paul Marchini. De ses échanges avec le Directeur du port, Paul Corticchiato, et des commerçants ajacciens, est née l’idée d’une collaboration artistique avec la capitainerie du port Charles Ornano et la Ville d’Ajaccio.

Elle a pris forme cet été, dans un contexte sanitaire où fêter de nouveau la culture ressemble presque à une libération.



Un timing qui d’ailleurs a du sens pour le Directeur du port, Paul Corticchiato, très heureux de pouvoir rendre visible pour la première fois aux ajacciens et aux touristes le travail de ce peintre originaire d’Ajaccio : « Cette exposition s’inscrit dans la politique d’animation du port durant la période estivale. Un port est un lieu de vie mais également un lieu de rencontres et d’échanges. L’art décuple cela car il attise la curiosité. Le voir dans l’espace public permet de le rendre accessible à tous. Ici, la culture est à envisager comme un pont entre mer et terre, un trait d’union pour découvrir aussi notre territoire et ses richesses » indique-t-il.



Du 5 au 8 août, le public ajaccien mais aussi les usagers du port et les touristes pourront donc découvrir huit œuvres du peintre qui sont un hommage à la Corse. Un artiste désormais reconnu dans le monde de l’art comme un nouveau maître de l’abstraction.



« Je suis très fier et très honoré d’exposer pour la première fois mes œuvres dans ma ville natale. J’espère que mon travail trouvera un écho positif auprès du public », confie le peintre.



C’est dans le travail de la matière, le jeu des couleurs et des formes sur la toile que Pierre-Paul Marchini exprime sa part sensible. L’art pour lui est un medium qui lui permet de dévoiler son regard sur le monde.



Ouverture de l’exposition de 19h à minuit





A propos de Pierre-Paul Marchini Originaire d’Ajaccio, Pierre-Paul Marchini s’inscrit dans les 50 nouveaux maîtres de l’art contemporain, aux côtés des maîtres comme Kandisky ou Pollock, selon un ouvrage d’art édité en anglais par des professionnels en Italie (diffusé dans des galeries d’art moderne, auprès des collectionneurs). Peintre de l’abstraction et de l’informel, ses méandres géométriques traduisent les élans de son âme. En détournant la théorie des couleurs et en exploitant chacun des matériaux, il opère une rupture avec les canons classiques. Pierre-Paul Marchini dépasse la simple représentation en plongeant dans la pure psyché. La couleur est portée à son paroxysme sous une grande liberté. Un critique d’art international, Salvatore Russo, écrit à son sujet : « Sa peinture se caractérise par le grand génie, avec laquelle l'artiste dessine ses lignes. Il est une peinture à l'action. Une peinture, qui crie fortement situations, impliquant l'homme moderne. Une peinture, qui est en train d'émerger dans l'art contemporain, et il en est un grand protagoniste ». Pierre-Paul Marchini expose régulièrement en galeries parisiennes et a exposé à la Fiac en 2012. Il a remporté le 3e prix de peinture au grand concours international d’art contemporain en 2014. Ses œuvres sont cotées dans l’édition 2015 du dictionnaire des artistes contemporains.

