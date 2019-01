Exposition de Jean-Philippe Tarquiny du 29 janvier au 7 février à l'Espace Diamant

Jean-Philippe TARQUINY



La Ville d’Ajaccio présente l’exposition de l’artiste Jean-Philippe Tarquiny, du mardi 29 janvier au jeudi 7 février 2019 à l’Espace Diamant.

Né à Ajaccio, Jean-Philippe Tarquiny est un artiste autodidacte.

Il réalise des œuvres à l’encre sur papier.

Créant sous l’impulsion du moment jusqu’à ce que les formes et les couleurs atteignent leur équilibre, ses dessins soulignent des formes presque en relief réalisées par une accumulation de traits ininterrompus et mixtes, posés minutieusement sur un fond uni.

C’est par ce tracé constant que l’ensemble donne à voir une matière toujours en mouvement, aux contours souples. Les formes géométriques sont comme une matière tissée.

La technique de l’artiste manifeste une recherche immuable dans son travail: un équilibre qui libère l’objet de sa matière.

Le dessin abouti, il en résulte une œuvre donnant l’impression d’un voile légèrement teinté et nuancé qui se libère de son support.

L’artiste transpose dans chacune de ses œuvres, la matière en lumière.