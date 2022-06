Exposition au Palais Fesch sur le partage du patrimoine « Les médiateurs de demain » est une exposition originale réalisée par deux classes de CM1 et CM2 issue d'un travail sur la patrimoine de proximité. C'est au Palais Fesch que les élèves et leurs enseignants ont trouvé leur inspiration afin de devenir les médiateurs de leur histoire en l'ouvrant au patrimoine mondial de l'humanité



Jusqu’au 22 juin, le Palais Fesch - musée des Beaux-Arts expose les oeuvres des élèves réalisées dans le cadre du programme Odyssée. Deux classes de CM1 et CM2 ont participé à ce projet au cours duquel les élèves et leurs enseignantes se sont investis toute l’année afin de devenir médiateurs de leur histoire. Accompagnés des médiatrices du Palais Fesch, ils se sont appropriés leur patrimoine muséal ajaccien et ont transmis leurs connaissances à leurs correspondants de Cotonou, Charleville-Mézières, Damas, La Rochefoucauld, Alexandrie ou encore Saint-Pétersbourg.



PATRIMOINE DE PROXIMITE

Ces échanges se sont fait par le biais de plusieurs thèmes communs aux acteurs de ce projet dans le monde entier : l'autoportrait, les traditions culinaires, l'art oratoire et le patrimoine de proximité. En croisant ces thèmes avec les collections du Palais Fesch, les élèves d'Ajaccio ont ainsi étudié le portrait et l'autoportrait, les natures mortes et les légendes corses à travers la collection du département des peintures corses du musée. L'exposition qui leur ait aujourd'hui consacrée au sein du Palais Fesch reflète ce travail effectué tout au long de l'année scolaire.

patrimoine mondial de l’humanité Le programme Odyssée a pour objectif d’encourager les élèves à découvrir leur patrimoine de proximité, puis à le partager grâce aux moyens modernes d’expression qu’offre la création artistique et culturelle. En échangeant le long de l’année scolaire leurs réalisations avec des classes jumelées, les élèves deviennent ainsi ambassadeurs de leur patrimoine local, percevant son inscription dans une réalité plus vaste : le patrimoine mondial de l’humanité. La brochure Odysée (8.78 Mo)



Echanges La classe de CM1 de Mme Mondoloni de l’école Saint-Jean 1 a travaillé avec les classes de l’école EFE Montaigne à Cotonou, de l’école primaire Kennedy Jean-Jaurès à Charleville-Mézières et du lycée français Charles De Gaulle à Damas. La classe de CM2 de Mme Casanova de l’école Simone Veil a travaillé avec les classes de l’école élémentaire Maurice Genevoix à La Rochefoucauld, du lycée français d’Alexandrie et de l’école 171 de Saint-Pétersbourg.



Bravo pour leur travail !



Mme Mondoloni et ses élèves de la classe de CM1 de Saint-Jean :

Amina Boumedine , Vanessa Brey-Saiu , Antoine Castagnoli , Gabriel Ceccaldi , David Champeymont , Béatriz Cunha-Castro , Ange-Antoine Gaillard , Elena Garcia , Carla-Maria Garguilo-Nasica , Victoria-Marie Geronimi , Iana Kanturek , Gabriel Mary , Nathan Monsegu , Antto Urrutibehety .



Mme Casanova et ses élèves de la classe de CM2 de Simone Veil :

Amine Abdellah , Ikram Achamlal , Imane Alami , Killian Borg , Maissa Boulayoun , Faten Bouzazi , Milia Canon , Stephane Carvalho-Bras , Lucie Cucchi , Nicolas Dupuis , Luna Sarah El Allali , Yassir Erramad , Anas Farid , Nuria Feitosa Goncalves , Hassane Joubairi , Laetitia Lemeunier , Diana Pilar Da Silva , Loan Pischedda , Rayane Sdiri , Zakarya Seddouki , Firdaws Slimani , Marc - Andria Terroni , Maxine Vepori , Janna Yazid , Adam Zaiter .

