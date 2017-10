Exposition « Tours détours et créations » 18 octobre au 6 novembre Palais Fesch Da u 18 d'uttobre sin'à u 6 di nuvembre in partinariatu cù Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel di u spidale di Castellucciu.

En partenariat avec le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de l’Hôpital de Castelluccio, du 18 octobre au 6 novembre 2017





Depuis novembre 2012, des cours d’histoire de l’art en lien avec les collections du Palais Fesch

sont proposés de manière régulière au sein du Centre Sogn’arte de l’Hôpital de Castelluccio .

Ces cours dispensés par Julie BALTZER, médiatrice culturelle au Musée Fesch ont été

renforcés depuis septembre 2016 par la création d’un atelier « Histoire de l’Art et Arts

Plastiques » que Madame Baltzer co-anime avec les infirmières art-thérapeutes Mme Martinetti

et Mme Lescop. De nombreux sujets sont abordés comme le costume, le paysage, la

mythologie, la collection napoléonienne, les animaux exotiques etc…

Le Centre est un lieu d’ouverture et de transition vers une vie sociale, il a pour vocation de

favoriser l’accès à la culture à travers des activités de créativité et d’expression.

L’atelier au musée permet de sortir du centre et de créer dans un lieu chargé de symboles.

Au-delà du regard et du savoir, ce partenariat a permis cette année à une dizaine de patients

de s’approprier par le geste les oeuvres du Palais Fesch - musée des Beaux-Arts.

Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio Site web : http://www.musee-fesch.com Depuis novembre 2012, des cours d’histoire de l’art en lien avec les collections du Palais Feschsont proposés de manière régulière au sein du Centre Sogn’arte de l’Hôpital de Castelluccio .Ces cours dispensés par Julie BALTZER, médiatrice culturelle au Musée Fesch ont étérenforcés depuis septembre 2016 par la création d’un atelier « Histoire de l’Art et ArtsPlastiques » que Madame Baltzer co-anime avec les infirmières art-thérapeutes Mme Martinettiet Mme Lescop. De nombreux sujets sont abordés comme le costume, le paysage, lamythologie, la collection napoléonienne, les animaux exotiques etc…Le Centre est un lieu d’ouverture et de transition vers une vie sociale, il a pour vocation defavoriser l’accès à la culture à travers des activités de créativité et d’expression.L’atelier au musée permet de sortir du centre et de créer dans un lieu chargé de symboles.Au-delà du regard et du savoir, ce partenariat a permis cette année à une dizaine de patientsde s’approprier par le geste les oeuvres du Palais Fesch - musée des Beaux-Arts.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer