Exposition SHADOWS / Rebecca Bournigault Mostra di l'artista Rebecca Bournigault à u Spaziu Diamanti trà u 22 di ghjinnaghju è u 6 di frivaghju



La Ville d’Ajaccio présente à l’Espace Diamant du 22 janvier au 06 février 2020, une série d’œuvres inédites de l’artiste Rebecca Bournigault.



Point de départ de cette exposition, une série de photos prises par l’artiste dans la nature corse attestant de la présence destructrice de l’homme (barbelés…).



De ces images, comme un témoignage, naitront les peintures qu’elle réalisera sur place pendant sa résidence de création.



Conçue comme une installation, cette exposition présentera ses nouvelles créations (dessins et aquarelle) en écho aux sons et vidéos, médium si caractéristique de son travail.



Bio

Rebecca BOURNIGAULT — née en 1970 à Colmar (France). Vit et travaille à Paris (France).



Portraitiste contemporaine, Rebecca Bournigault utilise essentiellement la vidéo, mais aussi le dessin, l’aquarelle ou la photographie.



Julien Blanpied, dit d’elle qu’ « elle travaille le portrait et l’icône, deux faces d’une même pièce qui renvoient respectivement au réel et à la fiction, au modèle et au singulier, en prenant soin de toujours mettre les choses dans un nouvel ordre, pour mieux réinterroger son rapport à l’Autre.

Il y a dans l’œuvre de Rebecca Bournigault une tension permanente entre l’extérieur et l’intérieur, le dessus et les dessous, le lunaire et le solaire, l’animal et le végétal.

Dès le milieu des années 90, se saisissant de moments d’intensité, l’artiste révèle dans une série de portraits vidéo, la complexité de l’Identité qui ne peut être réduite aux discours stéréotypés…

D’autres motifs sont récurrents dans l’œuvre de Rebecca Bournigault, la mort, ou plus précisément la vanité, y rôde régulièrement, des têtes de mort à l’aquarelle ou l’installation vidéo.

Rebecca Bournigault soulève également des questions relatives à l’usage du témoignage, et ce témoignage est livré parfois par l’inconscient, à travers ses tondos vidéos… »



Son travail a été salué notamment, en 1997, par Harald Szeemann, alors commissaire de la Biennale de Lyon.

En 1999, elle fait partie des nominés au Prix Marcel Duchamp.



Actuellement, le travail de Rebecca Bournigault est représenté par la Galerie Eva Hober (Paris) et la Galerie Biesenbach (Cologne), notamment.

Expositions SOLO (sélection)

2018

Constellacion, mois de la France, Casa Victor Hugo, La Havane

Constellation, Arts Center, Santa Monica, Los Angeles



2017

Rebecca Bournigault, La criée, Théâtre, Marseille

Retrospective Vidéos, MEP, maison européenne de la photo, Paris,



2015

Somewhere without time Yvette Gellis & Rebecca Bournigault, CAMAC centre d’Art,

Rebecca Bournigault, Institut Français de Düsseldorf





2014

Dreams Never End, Galerie Biesenbach, Cologne

Emeutiers, Centre Culturel Français de Cologne



2013

Within a sound, Galerie Dominique Fiat, Paris

Our Sense, avec Chloé Thevenin, 12 MAIL Red Bull Space,Paris,



2012

Water, commissaire Daria De Beauvais, Espace Saint Séverin, Paris, Printemps arabe, Galerie Patricia Dorfmann, Paris



2011

Révolutions arabes », Galerie Patricia Dorfmann, Paris



2010

In search of lost time, Centre Pompidou, Nuit Blanche, Paris

Nuit Blanche, curator Martin Bethenod, Paris et Metz



2009

Summer show, Galerie Desimpel, Bruxelles.



2008

Les Émeutiers, Galerie Von Bartha, Bâle.



2007

Six cent quarante-quatre millimètres, Galerie Frédéric Giroux, Paris.



2006

Peintures, Atelier Neess, Paris.



2005

La Chambre interdite, Palais de Tokyo, Paris.

Vive, Centre culturel français, Milan.

Exposition collective (sélection)

2018

Angle mort, Ici galerie, Paris

Friends & Family, galerie Eva Hober, Paris



2017

La terre la plus contraire, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

ON/OFF Festival vidéo à la Havane, Casa Victor Hugo, La Habana,

Y he aquí la luz, CNAP, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá Changes FiveX, galerie Stéphane Biesenbach,



2016

Close to me, Palais de Tokyo, Paris

Saliva, Le Bal au cinéma des cinéastes, Paris

Une seule larme peut éteindre l’enfer, galerie Eva Hober, Paris



2015

Yvette Gellis, Rebecca Bournigault, Abbaye, Villenaux La Grande, Summer of paper, galerie Stephane

Biesenbach, Cologne



2014

Private Choice, Paris



2013

Médusa Caravage Salon, Nouvelles Vagues, collaboration avec le Palais de Tokyo,Galerie Dominique Fiat, Paris

Paris 1.0, Galerie Stephane Biesenbach, Cologne



2012

Drawing Now, carrousel du Louvre, Paris



2011

10 ans de création en France : le Prix Marcel Duchamp, Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg

Let’s dance, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine



2010

Emporte-moi / Sweep o my feet, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine

Esprit, es-tu là? Galerie Christophe Gaillard, Paris



2009

Scratch, ADN galeria, Barcelone



Sélection de collection

Fond National d’Art Contemporain

FRAC Limousin

Musée d’Art Moderne de la ville de Paris

Bibliothèque municipale de la ville de Lyon

Collection Pinault

Collections privées Europe & Etats Unis.







RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

