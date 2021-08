Exposition "Rencontre de plasticiens corses" Dans le cadre d’un appel à candidature lancé par la direction de la culture de la ville d’Ajaccio, 3 artistes plasticiens insulaires ont été sélectionnés pour exposer leurs créations au Lazaret Ollandini du 03 au 20 aout prochains.







Chaque artiste investira une cellule et vous fera découvrir son univers et son travail.

Pour cette édition 2021, vous pourrez voir les expositions de:



Izabella Belcarz

Diplômée de l’école des Beaux arts de Rennes et de l’université de Cracovie, Izabella exprime son art à travers la linogravure (La linogravure est une des techniques de l’estampe, qui consiste à creuser une plaque de linoléum au moyen de gouges.

) et son thème de prédilection est l’horizon traité à travers les paysages marins.

Pour plus d’informations

https://www.facebook.com/Isabella.Belcarz.Art/posts



Nathalie Benoist d’Etiveaud

Formée à l’école supérieure des arts appliqués de Paris, Cette artiste mosaïste expose depuis 2012. Son travail graphique et épuré est souvent monochrome et met en évidence la matière. Ses compositions contemporaines alternant vides/pleins sont souvent inspirées par la représentation des rythmes et du mouvement de la nature.

Pour plus d’informations

http://www.natbde.com/



Lena Piani

Léna est une artiste pluridisciplinaire, aussi à l’aise avec la photographie, la vidéo que l’installation, le light art ou le dessin. Titulaire en 2019 du prix international dans la catégorie photographie attribué par la Fondation Porta, elle propose pour cette exposition 10 photos d’images abstraites et la projection d’une vidéo.

Pour plus d’informations

https://www.lenapiani.com/



Le Lazaret Ollandini est ouvert du Mardi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 20h

Plus d’informations : https://espace-diamant.ajaccio.fr/





Chaque artiste investira une cellule et vous fera découvrir son univers et son travail.Pour cette édition 2021, vous pourrez voir les expositions de:Diplômée de l’école des Beaux arts de Rennes et de l’université de Cracovie, Izabella exprime son art à travers la linogravure (La linogravure est une des techniques de l’estampe, qui consiste à creuser une plaque de linoléum au moyen de gouges.) et son thème de prédilection est l’horizon traité à travers les paysages marins.Pour plus d’informationsFormée à l’école supérieure des arts appliqués de Paris, Cette artiste mosaïste expose depuis 2012. Son travail graphique et épuré est souvent monochrome et met en évidence la matière. Ses compositions contemporaines alternant vides/pleins sont souvent inspirées par la représentation des rythmes et du mouvement de la nature.Pour plus d’informationsLéna est une artiste pluridisciplinaire, aussi à l’aise avec la photographie, la vidéo que l’installation, le light art ou le dessin. Titulaire en 2019 du prix international dans la catégorie photographie attribué par la Fondation Porta, elle propose pour cette exposition 10 photos d’images abstraites et la projection d’une vidéo.Pour plus d’informations

Accueil Envoyer à un ami Imprimer