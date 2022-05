Exposition Photographique "Ti tengu caru = ancu eiu" Mostra di ritratti di Dominique Degli Esposti trà u 19 di maghju è u 24 di ghjungnu ind'a a sala di i mostri di u Spaziu Diamanti. Intrata di rigalu

Du 19 mai au 24 juin 2022 - Entrée libre

Salle d'exposition ouverte du Mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h30

Le samedi de 9h30 à 12h30



Vernissage : 30 mai 2022 à 18h30 en présence du photographe Dominique Degli Esposti



Ti tengu caru = ancu eiu // Je t ’aime = moi aussi



Un projet de lutte contre les discriminations



Le Centre Méditerranéen de la Photographie a confié à Dominique Degli Esposti une commande photographique dans le cadre du contrat de ville 2019 de la ville de Bastia. Ce projet a eu pour thème la lutte contre les discriminations.

Le photographe a réalisé, en collaboration avec le centre et un groupe d’une vingtaine d’habitants volontaires des quartiers sud et du centre ancien de Bastia, une série de dix photographies mises en scène.

Les 10 scènes photographiques ont été présentées en « exposition feuilleton » durant l’été 2020 sur des panneaux affiches de format 4 m x 3 m dans la ville de Bastia.



L’exposition présentée du 19 mai au 24 juin 2022 à l’espace Diamant- Ajaccio est la version galerie de ce projet photographique.



DOMINIQUE DEGLI ESPOSTI

Né en 1946 à Venzolasca.

Il vit et travaille à Castellare di Casinca.

Artiste plasticien, homme de théâtre, créateur d’événements, cinéaste, vidéaste et photographe.

Fréquemment exposé en Corse et en Sardaigne, il a été présenté en 2011 à la Biennale de Venise.

