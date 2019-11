Paul Pietri est né en 1950 en Mauritanie et peint depuis l’âge de 36 ans. Artiste autodidacte, il a exposé à Bastia, à Sartène, à Saint-André, à Ajaccio, à Avignon, et à Los Angeles. Il a également participé à des ventes aux enchères. Très productif, sa collection personnelle comprend plusieurs centaines d’œuvres.

En dépit de son daltonisme, il a réussi à sortir du noir et blanc pour explorer une palette très chromatique....