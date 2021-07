Exposition "Napoléon Superstar" Mostra annant'à Napulioni à u cinema in partinariatu incù Paris Match, Piazza Foch trà u 9 di lugliu è u 5 di sittembri

Exposition en plein air "Napoléon Superstar !" en partenariat avec Paris Match. Du 9 juillet au 5 septembre place Foch, venez découvrir des photos exceptionnelles des plus grands films sur Napoléon et extraites des prestigieuses archives du mythique magazine



L’exposition “Napoléon Superstar”, en partenariat avec Paris Match, proposera aux Ajacciens et aux visiteurs de découvrir une série de photos exceptionnelles prises lors des tournages des plus célèbres biopics de Napoléon et extraites des prestigieuses archives photographiques du célèbre magazine. Développés en grand format, ces clichés seront dévoilés au plus grand nombre à travers un parcours thématique dans le cœur de ville d’Ajaccio. Chaque photo sera accompagnée d’ une légende au ton Paris Match qui racontera son histoire et ses coulisses.



L’occasion pour toute la famille de découvrir ou redécouvrir les grands films, comédiens et acteurs qui ont rendu hommage à la mémoire de l’Empereur. Du « Napoléon » fondateur pour le cinéma d’Abel Gance interprété par Albert Dieudonné, puis plus tard par Pierre Mondy au tournage incroyablement théâtral du film de Sacha Guitry en 1955, à celui sous le soleil d’Egypte où Patrice Cherreau incarne l’empereur au côté de Michel Piccoli dans le film de Youssef Chahine, en passant par Daniel Gélin, Marlon Brando, Christian Clavier, Serge Lama... Ils sont si nombreux à avoir endossé le rôle de Bonaparte, avec passion et fierté !



Exposition en plein air "Napoléon Superstar !" du 9 juillet au 5 septembre Place Foch.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer