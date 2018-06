Exposition Musa d'un populu 10 artistes peintres et photographes mettent "en images" 50 poètes....

Vernissages



« Les poètes en voient de toutes les couleurs ! »



Du mercredi 27 juin au jeudi 5 juillet 2018

Vernissage le 27 juin à 18h30

Entrée Libre



La Ville d’Ajaccio présente l’exposition « Musa d’un Populu » du 27 juin au 5 juillet 2018 à l’Espace Diamant : 50 poètes, 10 peintres et photographes pour une exposition unique à découvrir à Ajaccio.

Pour cet évènement, Norbert Paganelli, poète et auteur de l’Anthologie de poésie corse contemporaine « Musa d’un populu » paru aux éditions Bord de L’eau ; propose une exposition réunissant 10 artistes plasticiens qui ont accepté de prendre pour «pré-texte» 5 fragments de poèmes confiés par chaque auteur.

Les œuvres originales de Vannina Van Shirin, Johanna Sanna, Jean-Dominique Davane, Joëlle Garcia, Françoise Ricardoni, Dominique Appietto, Chantal Maroselli, Bernard Filippi, Jackie Pianelli et Marie-Paule Guiderdoni, prolongent chaque fragment des poèmes confiés, faisant voir « de toutes les couleurs » une poésie hors du cadre habituel de la page.

« Ce qui est assez désolant, c’est de constater que, bien souvent, ceux qui créent ne se rencontrent pas. Seul l’univers de la chanson permet une collaboration entre auteurs et compositeurs mais les échanges entre les plasticiens et les poètes, par exemple, sont inexistants.

Or, le processus de création, qu’il soit pictural ou littéraire, répond aux mêmes impératifs et s’alimente aux mêmes sources. Echanger, s’interpeler, puiser dans le champ d’autres pratiques artistiques est vital. Notre époque est une époque de cloisonnement excessif où l’on met un point d’honneur à ranger les créatifs dans des catégories prédéfinies. La création n’est pas une armée, les artistes et les écrivains ne sont pas des soldats alignés pour la parade et marchant au pas mais des électrons libres qui tous ont pour mission de proposer une autre lecture du réel car celle qu’on nous impose est fallacieuse. » Norbert Paganelli



RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr Entrée LibrePour cet évènement, Norbert Paganelli, poète et auteur de l’Anthologie de poésie corse contemporaine « Musa d’un populu » paru aux éditions Bord de L’eau ; propose une exposition réunissant 10 artistes plasticiens qui ont accepté de prendre pour «pré-texte» 5 fragments de poèmes confiés par chaque auteur.Les œuvres originales de Vannina Van Shirin, Johanna Sanna, Jean-Dominique Davane, Joëlle Garcia, Françoise Ricardoni, Dominique Appietto, Chantal Maroselli, Bernard Filippi, Jackie Pianelli et Marie-Paule Guiderdoni, prolongent chaque fragment des poèmes confiés, faisant voir « de toutes les couleurs » une poésie hors du cadre habituel de la page.« Ce qui est assez désolant, c’est de constater que, bien souvent, ceux qui créent ne se rencontrent pas. Seul l’univers de la chanson permet une collaboration entre auteurs et compositeurs mais les échanges entre les plasticiens et les poètes, par exemple, sont inexistants.Or, le processus de création, qu’il soit pictural ou littéraire, répond aux mêmes impératifs et s’alimente aux mêmes sources. Echanger, s’interpeler, puiser dans le champ d’autres pratiques artistiques est vital. Notre époque est une époque de cloisonnement excessif où l’on met un point d’honneur à ranger les créatifs dans des catégories prédéfinies. La création n’est pas une armée, les artistes et les écrivains ne sont pas des soldats alignés pour la parade et marchant au pas mais des électrons libres qui tous ont pour mission de proposer une autre lecture du réel car celle qu’on nous impose est fallacieuse. » Norbert Paganelli

Accueil Envoyer à un ami Imprimer