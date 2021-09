Exposition Les Bonaparte et l’Antique, un langage impérial Mostra à u museu naziunali di a Casa Bonaparte

Une exposition au musée national de la Maison Bonaparte L’héritage antique de Napoléon

Du 25 septembre au 31 octobre 2021



Napoléon et la valorisation de l’Antique : musées et publications

Du 2 novembre au 5 décembre 2021



Avant l’Empire : Renaissance et Baroque

Du 7 décembre 2021 au 10 janvier 2022



Exposition virtuelle sur bibliothequefesch.ajaccio.fr



La référence à l’Antiquité est permanente chez les Bonaparte et apparait sous des formes très diverses (Beaux-Arts - architecture, peinture, sculpture - et arts décoratifs), références littéraires et discours politique. Pour alimenter ce discours, Napoléon va faire de Rome la seconde capitale de l’Empire français, porter une couronne de lauriers d’or, et remettra en selle la vieille querelle qui opposait Louis XIV et le pape Alexandre VII pour la primauté européenne.



Lui-même, Caroline, Joseph, Lucien et Élisa vont encourager des fouilles sur des territoires dont ils ont la responsabilité, et valoriser

leurs découvertes, notamment en publiant de magnifiques ouvrages sur les monuments antiques.

Les Antiquités grecques et romaines étaient pour les élites occidentales de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle un langage commun, propre à illustrer le discours politique qu’ils étaient en train de mettre en place.



Dans l’exposition Les Bonaparte et l’Antique, un langage impérial on pourra donc voir une sélection d’ouvrages réunis à partir des fonds légués à Ajaccio par Lucien Bonaparte et le Cardinal Fesch, qui témoignent de ces enjeux symboliques, culturels et politiques et qui montrent la passion des Européens cultivés pour l’Antiquité romaine, puis grecque.

Retrouvez plus d'informations sur l'exposition dans le dossier de presse en téléchargement. Dossier de presse.pdf (1.26 Mo)



Informations et billetterie Le musée de la Maison Bonaparte est ouvert tous les jours sauf le lundi . Du 1er octobre au 31 mars : de 10h30 à 12h30 (dernière entrée 12h00) et de 13h15 à 16h30 (dernière entrée 16h00)

Du 1er avril au 30 septembre : de 10h00 à 12h30 (dernière entrée 12h00) et de 13h15 à 17h30 (dernière entrée 17h00) Accueil et Réservation Réservation obligatoire : cliquez ICI.



A compter du 24/07/2021, la présentation d'un Pass sanitaire par les 18 ans et plus est obligatoire.

