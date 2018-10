Exposition : « Le monde à travers l’objectif d’une bulle» Du poète-photographe Khaled YOUSSEF « Le monde à travers l’objectif d’une bulle»

Du poète-photographe Khaled YOUSSEF

Du mardi 2 au samedi 13 octobre 2018

Vernissage le 2 octobre à 18h30

Entrée Libre



Cette exposition nous invite à parcourir différents endroits du monde à travers l’objectif de bulles de savon. Présentant également au cœur de cet évènement, des photos originales et inédites d’Ajaccio.

Par une pratique artistique sensiblement différente, que Youssef Khaled nomme lui-même « Poétographie», il allie l’art poétique à un processus visuel direct : associant ses propres photos à sa propre poésie, ou encore la prose poétique d’auteurs qu’il admire. C’est là une œuvre narrative et onirique unique.

Témoignant d’une histoire d’amour entre la langue français et l’esprit du Moyen–Orient, Khaled Youssef est un médecin, photographe et poète franco-syrien né à Damas en 1975. Egalement co-fondateur de l’association à but non lucratif SYRIA.ART: Association pour la Promotion de l'Art Contemporain Syrien, il vit et travaille à Nice.



« L'aventure photographique est un parcours initiatique doublé de la recherche de Soi et de l'Autre, et du partage d'une vision du monde. C'est un voyage, une rupture, une ouverture sensible au monde, un chemin menant vers l'extérieur, la rencontre de l'altérité, un dialogue et un partage.

Dans les bulles de savon, il y a quelque chose d'irrésistiblement magique et mystérieux. De ces grandes bulles de savon encore flottantes dans l'air, sous des angles mettant en valeur leur myriade de couleurs et leur transparence, s'en dégage une véritable poésie narrative, basée cependant sur une approche photographique sensiblement différente.

Bulles irisées, bulles transparentes, fragiles choses insaisissables, échappées d’une ficelle et de baguettes, elles ne dureront que le temps d’un regard. Bulles éphémères, elles disparaissent aussi soudainement qu’elles étaient apparues ... mais elles laissent des petites bulles de lumière dans le regard émerveillé des petits et des grands.

Au-delà du jeu enfantin, ces translucides créatures sont à l'image même de nos rêves que l'on rêve de réaliser, des bons moments vécus que l'on souhaiterait durer éternellement, et de nos belles idées volages que l'on souhaiterait capturer à nouveau. Iridescentes, elles ont le pouvoir de réminiscence, et nous réalignent à notre enfance et à ses souvenirs. Cristallines, elles symbolisent l'espoir et la joie de vivre. En s'envolant, elles se colorent des sept couleurs de l'arc-en-ciel et éclatent dans un coin de ciel bleu pour nous permettre de nous évader au-delà des frontières de notre imaginaire.

Dans ce vaste monde, de continent en continent, de pays en pays, ces sphères translucides voyagent à travers cette série photographique, dessinant les silhouettes de personnes, surlignant les détails d'un visage ou d'un sourire d'un enfant, reflétant un lieu ou un monument, ou bien restant suspendues dans un ciel d'ailleurs, telles une exhortation à l'évasion vers des contrées nomades.

Chaque bulle est en soi un royaume de rêves à l'intérieur d'un monde onirique. Voyager à travers l'objectif d'une bulle est une invitation à la légèreté, au plaisir du voyage et de la découverte, ainsi qu'un appel à sortir de sa propre bulle pour rêver enfin le rêve de la vie. ». K. YOUSSEF



RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

