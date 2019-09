Exposition, La Correspondance des Bonaparte : secrets de famille Mostra annant'à a currispundenza di Napuliò

Du 14 septembre au 11 octobre 2019 au Palais Fesch-Musée des beaux-arts

Vernissage de l'exposition le 14 septembre à 11h



En cette année de deux cent cinquantième anniversaire de la naissance de Napoléon, cette exposition de lettres, la plupart autographes et signées, permet de mieux comprendre la vie de la famille Bonaparte.

Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.

Ces documents ont été offerts par madame Christiane Spoturno Coty à la municipalité d’Ajaccio en 1975. Ils avaient constitué le lot n°36 lors d’une vente aux enchères publique précédente.



Cette première exposition permet de découvrir l’intégralité du contenu de ces documents, capitaux pour notre histoire.

Parmi les lettres de Napoléon au général Clarke, duc de Feltre et ministre de la Guerre, se trouvent certaines des instructions les plus importantes sur la conduite de la campagne de Saxe en 1813. En particulier celle du 11 juin où l’Empereur précise que « tout [le] porte à penser que l’Autriche a des prétentions incompatibles avec l’honneur de la France, et qu’elle voudrait profiter des circonstances pour revenir sur les pertes qu’elle a faites dans les guerres précédentes. Il paraît qu’elle ne voudrait rien moins que les provinces illyriennes, une partie de la Pologne, une partie du pays de Salzbourg et du Tyrol, et même une partie des provinces vénitiennes […]. »

Véritables découvertes, les missives adressées par Letizia à Lucien à propos de la naissance de son petit-fils, le futur Napoléon III, par Joséphine au cardinal Fesch (sans doute) à propos de celle d’Auguste, son petit-fils également, par Marie-Louise pour prendre des nouvelles de son fils le Roi de Rome, offrent notamment une connaissance inédite de ces moments de vie.

