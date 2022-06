Exposition : L'équipe à Jojo

« On allumait une cigarette et tout s'allumait / et c'était la fête, le 14 Juillet / Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo / Y’avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain / On partageait tout et on n'avait rien /Qu'est-ce qu'on était fous, qu'est-ce qu'on s’en foutait / Qu'est-ce qu'on était bien ! »



Il y a dans ce refrain l’essence-même de l’exposition présentée à l’Espace Diamant, presque un manifeste…

Huit artistes, jeunes (ou un peu moins jeunes), réunis dans un élan de spontanéité. Huit artistes ajacciens qui répondent « présent(e)s » lorsque on les invite à produire en 15 jours, qui n’ont pas la « trouille » de se livrer sans chichis, de se mettre en danger car l’idée-même de danger n’existe pas ici : pas d’enjeux, pas de faux-semblants, pas de postures non-plus.

Ce qui réunit ces huit personnalités tient aussi à une forme particulière, un rapport à l’intime différent. Des œuvres dont les formats les prédestinent plus à rester au dessus d’un chevet plutôt que de trôner au dessus du canapé, des oeuvres que peut-être on préfère garder pour soi plutôt que pour l’ostentation du salon. En somme ces « petites choses » qui créent ce rapport personnel que chacun d’entre-nous entretien à l’Art en général et aux Arts plastiques en particulier.

Parfois l’Art nous fait réfléchir, nous interroge, parfois il se contente de nous séduire, parfois encore il nous amuse, et certaines fois, il fait tout cela à la fois.