Exposition / Jeune public Mostra pà i ghjovani da luni u 17 sin'à vennari u 21 di dicembri

Du lundi 17 au vendredi 21 décembre



OBJECTIFS :

Proposer une exposition ludique et pédagogique adaptée aux enfants.

Sensibiliser le jeune public aux arts plastiques à travers l’organisation d’une exposition.



DESCRIPTION :

Le but de ce projet est d’organiser une exposition thématique ludique destinée au jeune public à leur « hauteur ».

L’artiste Isabelle Istria a sélectionnée plusieurs œuvres d’artistes corses afin de les présenter à l’Espace Diamant. L’exposition est organisée à « hauteur » d’enfants.

Pour ce faire, l’accrochage des œuvres est réalisé à un niveau singulier, afin que les enfants visualisent mieux les œuvres. Pour autant la qualité artistique n'est pas négligée.



Par ailleurs, il sera organisé des visites guidées accompagnées d’un livret pédagogique qui permettra aux enfants de comprendre le travail des artistes exposants.



Pour finir, un espace de création sera organisé. Ainsi, les enfants, accompagnés par l’artiste Isabelle Istria, dessineront une œuvre, en lien avec la thématique choisie.

Ce travail fera partie de l’exposition et les œuvres des enfants seront accrochées à la suite des artistes professionnels.



Planning :



V isite libre : du lundi 17 au jeudi 20 décembre / 10h-12h et 13h-18h



Vernissage pour adultes, enfants et adolescents

lundi 17 décembre à 18h30



​Visite guidée et atelier

​mardi 18 décembre de 17h30 à 19h30 / Parents et enfants de 8 à 10 ans



Accueil Envoyer à un ami Imprimer