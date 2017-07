Exposition - Jean-Olivier Chafraix et Josiane Pape Mostra di Jean-Olivier Chafraix è Josiane Pape

L'association a pour objet la promotion des artistes insulaires par des expositions et manifestations culturels et est inscrite au Relais des associations d'Ajaccio.

Le 86, rue Fesch est une galerie d'art contemporain pour présenter les œuvres d'artistes insulaires.Une première étape avant de pouvoir organiser des manifestations dans des lieux différents.

Chaque mois elle présentera deux ou trois artistes: peintres, sculpteurs ou plasticiens et sera un lieu de convivialité ouvert à tous.

Et n'hésitez pas à envoyer des artistes cherchant à exposer!!







