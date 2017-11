Exposition Hors les murs : LES ARTS S’INVITENT Á L’ARS

Mostra d'opari fatti da i ghjuvanoti à l'ARS

Cette exposition, délocalisée à l’Agence Régionale de Santé (Route Saint-Joseph, Ajaccio), regroupe les œuvres réalisées par les adolescents du Centre Inter Secteur pour l’Adolescent et les patients de l’hôpital Eugénie.

Du 9 novembre 2017 au 20 avril 2018

Dans le cadre de ses activités « hors les murs » le Palais Fesch – musée des Beaux- Arts a mis en place conjointement avec les arts thérapeutes du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, du Centre Inter Secteur pour Adolescents et de l’hôpital, des cours d’histoire de l’art, des visites thématiques et des ateliers d’arts plastiques.

L’Agence Régionale de Santé propose, dans ses locaux, une exposition regroupant les travaux des patients du CATTP, du CISA et de l’hôpital Eugénie inscrits aux ateliers.