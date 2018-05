Exposition : " Fragments » de l’artiste plasticienne Faostina Colonna d’Istria " Du mercredi 23 mai au vendredi 1 juin 2018

Vernissage le 23 mai à 18h30

Entrée Libre





« Fragments »de Foastina Colonna d’Istria



La Ville d’Ajaccio présente l’exposition « Fragments » de l’artiste plasticienne Faostina Colonna d’Istria, du 23 mai au 1 juin 2018 à l’Espace Diamant.

Cette jeune artiste corse, qui après un BTS de design graphique a intégré la Villa Arson, puise son inspiration dans son histoire, ancrée dans une culture insulaire où la mémoire tient une place essentielle pour tisser le lien nécessaire entre passé et présent.

A travers son exposition « Fragments », Faostina Colonna d’Istria ouvre les portes d’un monde poétique, empreint d’une étrangeté saisissante.

Les techniques utilisées sont multiples : photomontage ou collage, ajoutant des éléments de dentelle, des broderies ou des végétaux.

Ses œuvres puisent aussi leur force par le travail du graphisme au feutre ou au scalpel pour des découpes extrêmement minutieuses et délicates.

Souvent de petits formats, les œuvres de Faostina, à plat ou en volume, représentent des portraits de familles, en habit de cérémonies, semblant prendre la pause quelques minutes, au milieu d’un décor tout en harmonie et en finesse.

C’est en effet, par ces mises en scène créées par l’artiste que s’exalte la poésie qui se dégage de ses créations, permettant ainsi aux personnes de retrouver un souffle de vie, avec légèreté et fragilité.

L’artiste nous plonge dans un univers insaisissable : là où le temps n’a pas d’emprise sur la mémoire.

« Quelques soient les techniques et supports que j’ai utilisé au cours de mes différentes études, ce qui ressortait systématiquement de mon travail était la mélancolie qui se dégage de mes créations et la minutie d’un travail quasi perfectionniste.

Pour cette première exposition intitulée « Fragments », j’ai décidé de créer des œuvres en 2D et 3D organisées en cabinet de curiosité, où je magnifie, met sous cloches, décore et redonne vie à des souvenirs, « fragments »du passé. Je cherche à retracer une histoire entre réel et imaginaire, rêves et vérités.

Ces mises en scène souvent merveilleuses s’organisent entre souvenirs de famille et histoires imaginaires que j’invente au fil de mes créations. Ces histoires et photographies de famille, sur lesquelles visages familiers ou inconnus s’entremêlent, nous accompagnent dans cette quête universelle qui est de savoir qui l’on est, d’où l’on vient et nous permet de nous construire.

Mes installations jouent souvent avec les ombres et la lumière, la transparence et l’opacité, le plein et le vide… Représentation de la mort qui fige tout en souvenir là où tout s’arrête lorsque la vie continue pour d’autre. La préciosité qui s’en dégage, se veut révélatrice du caractère éphémère de la vie qui, aussi cruelle qu’elle soit, en fait quelque chose d’unique et de précieux pour chacun.

Car que reste-t-il de ceux que l’on aime, de ces moments passé à leurs côtés, quand petits à petits, leur image s’estompe ?

Il ne reste que ces photographies, témoins de ces instants chéris, de ces FRAGMENTS de vie.

En les réorganisant, en les décorant, en faisant apparaitre des éléments merveilleux, je leur donne un dernier souffle de vie. » F. Colonna d’Istria

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

