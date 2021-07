Exposition « De la littérature botanique à la réalité des jardins » Mostra trà Aiacciu è Bastia annant'à a literatura butanica

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Ville de Bastia, propose pour la première fois, une exposition commune entre la bibliothèque Fesch et la bibliothèque Tommaso Prelà de Bastia qui mettront en regard leurs collections d’ouvrages sur la botanique. A cette occasion, la bibliothèque patrimoniale Fesch inaugurera sa toute première exposition virtuelle









Cette collection remarquable d’éditions française et italienne est le reflet la générosité et l’érudition de Lucien Bonaparte et du Cardinal Fesch.



L’exposition virtuelle d’Ajaccio s’attachera aussi à dévoiler un aspect peu connu de Napoléon Ier, son intérêt et sa curiosité scientifique pour la botanique. Une passion héritée de son père Charles-Marie Bonaparte, grand physiocrate qui en son temps avait créé une pépinière en lieu et place du marais des Salines qu’il avait entrepris d’assécher. En 1800, alors général, Napoléon fait créer par l’administrateur Miot le premier jardin botanique d’Ajaccio: le Jardin d’Expériences. Situé dans l’enclos de l’ancien couvent de Saint-François, devenu hôpital militaire, détruit depuis, sa superficie était de 6 474 m2 .



Sur ce terrain exposé à un climat propice, de nombreuses plantes exotiques dont du tabac, prospérèrent si vite qu’en 1807, Napoléon Ier décréta que ce jardin botanique serait désormais une annexe du Jardin des Plantes de Paris et dépendrait du Muséum d’Histoire Naturelle. Cette exposition virtuelle témoigne d’une volonté de dématérialisation des collections patrimoniales de la bibliothèque Fesch et ce afin d’offrir l’accès libre à toutes et à tous aux ouvrages.



