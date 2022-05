Exposition "Contre la montre" au Palais Fesch Du 1er au 15 juin, le Palais Fesch présente l'exposition Contre la montre réalisée dans le cadre de ses actions "hors les murs" en partenariat avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Corse-du-Sud et la maison d’arrêt d’Ajaccio.





1er – 15 juin 2022

Exposition des œuvres réalisées par les personnes détenues de la maison d’arrêt d’Ajaccio



Dans le cadre du développement des activités de médiation culturelle du Palais Fesch, la Ville d’Ajaccio propose des actions de sensibilisation « hors les murs » dans les différentes structures. Depuis plus de dix ans, le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts a initié un partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) de Corse-du-Sud et la maison d’arrêt d’Ajaccio.



LE THEME DU TEMPS

Julie Baltzer, médiatrice culturelle au Palais Fesch, intervient pour présenter les collections du musée aux détenus. L’atelier d’arts plastiques animé depuis trois ans par Alexandra Villani, artiste plasticienne, sous la coordination du Spip de Corse-du-Sud, permet aux personnes détenues de réinterpréter ou reproduire certaines œuvres du musée.



PEAUX D'ORANGES TATOUEES

Pour l’année 2021-2022, c’est le thème du temps qui a été choisi. En plus des formats traditionnels, Alexandra Villani, a eu l’idée originale de « tatouer » à l’encre de Chine des peaux d’oranges, variant ainsi supports et techniques. Cette approche est inscrite dans une démarche très symbolique, ancrée dans la tradition picturale des vanités et renvoyant directement au thème de l’exposition.



En plus des fruits et œuvres papiers, six tirages photographiques des oranges fraîchement tatouées viennent compléter l’exposition composée en tout de vingt-sept œuvres aux techniques diverses.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer