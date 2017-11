Exposition : Camille Zehenne

Née en 1985, Camille Zéhenne, vit et travaille entre Ajaccio et Paris.

Elle a obtenu un doctorat en sciences de l’information et de la communication au CELSA-Sorbonne ainsi qu’un DNSEP à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris- Cercy.

Elle propose un projet conceptuel transdisciplinaire, autour d’une performance qui s’intitule « Recettes de la Révolution » et qui mêle vidéo et installation sonore. La partie exposition sera composée de matériaux de travail documentaire: dessins, textes et photographies.

Partant du constat qu’un grand nombre des soulèvements fait suite à des pénuries alimentaires, elle souhaite faire dialoguer des éléments iconographiques des révolutions avec des recettes de cuisine.



Du 6 au 15 décembre 2017

Vernissage le 5 décembre 2017