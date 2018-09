Exposition Bibliothèque Fesch Récits de Voyages « La Conquête du Pacifique » Du 15 septembre au 15 octobre, la Bibliothèque patrimoniale vous plonge dans la conquête du Pacifique, au travers d'une exposition consacrée aux récits de voyages du XVIIIe siècle.

Est présentée au grand public une sélection d’ouvrages illustrant cette époque de grandes découvertes scientifiques et géographiques du Pacifique par le Royaume-Uni et La France.





Découvrez les récits de voyages des navigateurs James Cook et La Pérouse, ainsi que du flibustier William Dampier, qui nous ont laissé de précieux témoignages d’échanges et découvertes des populations du Pacifique.

