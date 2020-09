Exposition BD "Histoire de rire"

Exposition BD "Histoire de rire" avec "Corsica Comix Edition" (les 10 ans) et "BF 2020"

Inauguration et Vernissage : Vendredi 18 septembre à 19h

Samedi 19 septembre de 10 à 21h :

Journée festive avec animations, cirque et graffiti

Ouverture de l’exposition : du lundi 20 au dimanche 27 septembre,

De 14h à 18h BD humoristiques de Petru Santu, Razorbaca, P’tit Dumè, Docteur Srapacazzu

Performances artistiques autour de la BD Improvisation théatrale avec l’association Créacirque Graffeur Yellow.