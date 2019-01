Exposition "Alexandra Villani" Mostra di Alexandra Villani trà u 15 è u 24 di ghjinnaghju à u Spaziu Diamanti

Du mardi 15 au 24 janvier 2019

Vernissage mardi 15 à 18h30







La Ville d’Ajaccio présente l’artiste plasticienne Alexandra Villani, du mardi 15 au jeudi 24 janvier 2019 à l’Espace Diamant.

Diplômée des Beaux Arts de Toulon, Alexandra Villani est une jeune artiste qui interroge les frontières dans le sens de l’affirmation d’un espace entre nature et culture .

Faisant référence aux formes infinies du signe comme un moyen de construction , elle expérimente les possibilités multiples qu’offre aujourd’hui les nouvelles technologies.

Ses œuvres, sans titre ou intitulées « Maquis » ouvrent des champs multiples à notre imaginaire et apportent un souffle de poésie.

Elle utilise tant le dessin à la mine de plomb pour des motifs répétitifs que des impressions numériques sur Dibon (autoportrait, détails graphiques).

L’artiste élabore un langage qui oscille entre une expérience sensible et une correspondance intuitive.

«« Si le territoire est l’affirmation d’un espace délimité, balisé de repères, il ne l’est que subjectivement quand il s’agit d’imaginaire.

L’étude d’une réalité singulière passe alors par la remise en question des frontières du territoire de l’imaginaire collectif.

Ainsi, à l’image du bricoleur de Levi-strauss j’empreinte des réseaux et construit mon propre espace de références à travers les signes d’un inconscient collectif. Cet assemblage hétéroclite entre nature, culture et nouvelles technologies permet d’étendre un réseau d’expérimentations poétiques mêlant à la fois dextérité et improvisation.

Un langage s’élabore à partir d’expériences sensibles et de correspondances intuitives entre le naturel et le fabriqué. Objets et pensées sont ainsi tissés dans un même maillage et les signes prennent formes graphiques, mécaniques ou encore sonores. Il s’agit à la fois de présence et d’évocation dans ces expériences où le temps est à l’œuvre. » A. Villani



RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

