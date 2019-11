Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 28 décembre au centre U Borgu et au Palais Fesch Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.







U Filu di u Tempu Avec cette exposition le centre ancien d’Ajaccio est au coeur d’un travail de mémoire. Pour remonter le fil du temps, les habitants ont été associés à cette démarche. Jean Harixçalde, photographe et vidéaste, Ghjasippina Giannesini, anthropologue, Joseph Filipputti Padrona, directeur du centre U Borgo, Philippe Perfettini, animateur du patrimoine au Musée Fesch Palais des Beaux-arts, ont effectué un travail de collecte iconographique qui transporte le visiteur dans l’Ajaccio d’antan.

Le centre U Borgu est la pierre angulaire de l’exposition “ Ajaccio à travers le temps… U Borgu, coeur de ville ”. Rappelons que cet événement est encouragé par le succès de la première exposition, “ Les Salines à travers le temps ”, qui s’est tenue au centre social des Salines en 2017. Depuis l’opération a été renouvelée dans plusieurs quartiers de la ville. C’est aujourd’hui au tour du centre ancien de nous révéler son passé.

Plus largement, c’est une découverte inédite de l’histoire d’Ajaccio que l’on découvre. C’est aussi l’occasion exceptionnelle de faire ressurgir des trésors cachés longtemps restés enfouis dans les tiroirs, dans les greniers, dans les réserves du musée, dans les églises et bien sûr dans les mémoires.

Deux lieux d’exposition Au vu des différentes rencontres et de l’intérêt anthropologique du projet cette exposition se déroulera au Palais Fesch musée des Beaux-arts et au centre au Borgu.



Centre U Borgu

Ici seront exposés des dessins d’enfants réalisés au cours d’ateliers, des constructions en Lego de bâtiments emblématiques de la ville, des dessins architecturaux des élèves du lycée d’enseignement professionnel Jules Antonini, des films réalisés par les enfants, des portraits d’Ajacciens…

Une manière d’impliquer les plus jeunes, de les sensibiliser à l’histoire de leur quartier et de leur ville. À noter, le 25 novembre, le centre u Borgu célébrera son 25e anniversaire.



Au Musée Fesch Palais des Beaux-Arts, Salle du rez-de-chaussée

Quatre grandes thématiques sont abordées. L’exposition s’ouvre sur une salle consacrée à “ L’évolution du coeur de ville à travers le temps ”. La visite se poursuit et nous conduit jusqu’à un tableau du XVIIIe siècle de Saint-Erasme veillant sur Ajaccio, véritable porte d’entrée pour partir à la découverte des espaces dédiés à “ La place des pêcheurs dans la vie de la cité et la place de la religion ”. La dernière salle clôture le voyage dans le temps avec une salle dédiée à “Ajaccio, le jour, Ajaccio, la nuit”.

Plans de la cité génoise, cartes postales anciennes, peintures de l’école ajaccienne, des portraits réalisés par le photographe Jean Harixçalde à la chambre grand format argentique noir & blanc, objets du quotidien, livres anciens rythment le parcours et font renaître le vieil Ajaccio sous nos yeux. Les témoignages d’anciens et de plus jeunes sont immortalisés par des vidéos, ils marqueront, à n’en pas douter un temps fort de cette exposition.

Infos pratiques Horaires de visites

Le Borgu : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Le Palais Fesch : tous les jours de 9h15 à 18h00.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer