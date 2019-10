Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 25 novembre au centre U borgu et au Palais Fesch Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.







Les différentes rencontres et l’intérêt anthropologique du projet nous ont permis de trouver un accord avec le Palais Fesch-musée des Beaux-arts afin que cette exposition se déroule en partie dans ce lieu emblématique de la ville Impériale avec l'aide des différents services du musée et de la ville d’Ajaccio et également dans les locaux du centre U Borgu avec une exposition des différents travaux effectués par les enfants et les élèves du lycée Jules Antonini.

Le travail engagé permettra de recueillir de nombreux témoignages concernant l’évolution du centre ville. Il contribuera surtout à l’expression des changements opérés sur ce secteur.

Par cette action, il ne s’agit pas de faire concurrence aux historiens, mais de collecter tout ce qui fait la mémoire d’une ville et de restituer une histoire et de réunir autour d’un même sujet, des gens de toutes conditions sociales.

En conclusion, ce travail de mémoire est une quête permanente, elle ne représente qu’une infime partie de notre histoire. Combien de trésors cachés sont restés enfouis dans des tiroirs, dans des greniers ou tout simplement dans la mémoire de gens qui n’ont pas cru qu’ils pourraient un jour intéresser quelqu’un.



L’exposition se fera sur 2 sites, le Centre Social U Borgu et le Palais Fesch-musée des Beaux-arts.

Se mêleront : des documents iconographiques, des objets du quotidien, des œuvres du musée en lien direct avec l’histoire de notre ville, des dessins d’enfants réalisés au cours d’ateliers, des constructions en lego de bâtiments emblématiques de la ville, des dessins architecturaux des élèves du LEP Jules Antonini, des films réalisés par les enfants, des portraits d’ajacciens…

4 grandes thématiques seront abordées :

- L’évolution du cœur de ville à travers le temps

- la place des pêcheurs dans la vie de la cité

- la place de la religion

- Ajaccio le jour, Ajaccio la nuit



Vernissage le 23 octobre au Palais Fesch-musée des beaux-arts à 18h00.

Soirée de clôture le 25 novembre qui coïncide avec la date anniversaire des 25 ans du centre U Borgu.

Horaires de visites :

Le Borgu : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Le Palais Fesch : Tous les jours de 9H15 à 18H00.



