Exposition "Ajaccio à travers le Temps" aux Salines

Fort du succès rencontré lors de l'exposition de mai 2017 à la Galerie des Salines, retraçant l'histoire des Salines depuis le 15ème siècle,période Génoise, au 20ème siècle, le centre social des Salines réédite l'exposition en repartant de 1960 à nos jours.



Au programme, l'urbanisation du quartier, les illustres personnages des Salines dont Armand Vannucci, l'histoire de l'ASPTT Judo et de l'Entente Gallia Salines, le stade Jean Luis, ...



Accompagnée par Camille Tartuffo et Jean-François Mata du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), et soutenue par Marie-Noelle Nadal, Conseillère Municipale référent du projet, l'équipe du centre social des Salines, notamment Marina Paccioni et Rose-Marie Verduri offriront au public un fabuleux voyage dans le temps.



Un voyage dans le temps rempli de souvenirs et d'émotions, inspirant le titre du film réalisé par Jean-Louis Tognetti, lui-même enfant du quartier, "I Salini à cori apartu".



Le vernissage de l'exposition se déroulera en compagnie de Laurent Marcangeli, Maire d'Ajaccio et Président de la CAPA, à partir de 16 heures le samedi 22 septembre à la Galerie des Salines.



Venez nombreux !